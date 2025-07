Trânsito no Kleber Andrade será interditado para Santos x Desportiva

Nesta quinta-feira (10), às 20h, o Estádio Kleber Andrade será palco do jogo entre Santos e Desportiva Ferroviária, pela Vitória Cup.

Para facilitar o acesso dos torcedores, o trânsito no entorno do estádio, localizado no bairro Rio Branco, sofrerá interdições totais a partir das 17h.

As interdições serão feitas na avenida Kleber Andrade e nas ruas Rio Branco, Padre Anchieta, Gervásio Dalcol e Waldemar Siepiersky. O trânsito será liberado em todas as ruas a partir de 23h, do mesmo dia.

A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública (Semsep), por meio dos agentes de trânsito e da Guarda Municipal, fará o suporte necessário durante o jogo e dará orientações aos motoristas.