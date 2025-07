Trio é detido com crack, maconha e simulacro em Mimoso do Sul

Três pessoas foram presas, na última terça-feira (22), durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar em Mimoso do Sul.

A operação foi coordenada pela 15ª Companhia da PM, com apoio do delegado titular do município. As equipes se deslocaram até os endereços investigados e conseguiram localizar os suspeitos, além de apreender diversos materiais ilícitos.

No total, foram encontradas 107 pedras e cinco porções de crack, 13 buchas e duas porções de maconha, além de R$ 1.877 em dinheiro. Também foram apreendidos seis celulares, dois rolos de plástico-filme, material de embalo, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, um cordão dourado, um prato, uma caixa e uma lâmina de gilete.

Todo o material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul, juntamente com os detidos. A Polícia segue investigando o caso.