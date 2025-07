Trump assina decreto e impõe tarifa de 50% ao Brasil

A tarifa contra o Brasil é parte da estratégia “América Primeiro” de Donald Trump. Em seu decreto, o presidente reforça que vai proteger cidadãos e empresas americanas contra ameaças estrangeiras. Além disso, ele também determinou a revogação de vistos de Moraes, seus aliados no STF e familiares, em resposta a violações de direitos humanos.

Trump acusa o Brasil de impor multas exorbitantes , ameaçar executivos com prisão e congelar ativos de empresas dos EUA. Assim, a Casa Branca afirma que tais práticas comprometem a liberdade de expressão e a política externa americana , além de ameaçarem o princípio de eleições livres e justas promovido pelos EUA.

O documento aponta que o governo brasileiro tem praticado coerção censória e perseguição contra cidadãos americanos , incluindo o caso do jornalista Paulo Figueiredo , processado por declarações feitas nos EUA. Contudo, o STF teria emitido centenas de ordens secretas de censura, prejudicando empresas como X (ex-Twitter) e outras big techs.

A ordem executiva de Trump declara emergência nacional , com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA). Além disso, a Casa Branca acusa o Brasil de perseguir opositores políticos , censurar a liberdade de expressão e intimidar empresas americanas. O alvo principal seria o ministro Alexandre de Moraes , do STF.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , assinou nesta quarta-feira (30) um decreto que impõe tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros. A medida eleva a taxação total para 50% e entra em vigor em 6 de agosto . Segundo a Casa Branca , a decisão responde a ações do governo brasileiro que ameaçam a segurança nacional dos EUA.

