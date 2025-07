Turista é resgatado de helicóptero no Pico da Bandeira

Na manhã deste sábado (5), um turista foi resgatado no Pico da Bandeira. Segundo informações preliminares, ele estava fazendo a trilha, juntamente com um grupo, quando passou mal e precisou ser atendido.

O resgate foi feito pela equipe do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (NOTAER). O turista foi socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Guaçuí.

