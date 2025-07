Veja como o fica o clima no ES nesta quinta-feira (31)

Nesta quinta-feira (31), o dia no Espírito Santo será com alguns instabilidades e chuva, associada aos ventos umidos do mar. Previsão de chuva à noite, no litoral sul, e Grande Vitória.

No extremo Norte capixaba, chuva rápida em alguns momentos do dial. Não há previsão de chuva na região Noroeste. As temperaturas sobem um pouco mais.

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite, exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 12 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite, exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, céu parcialmente nublado, com previsão de chuva, em alguns momentos do dia.

Temperatura mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e noite,exceto na divisa com Minas gerais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, céu parcialmente nublado, com previsão de chuva, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.