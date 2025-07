Veja o que esperar do tempo em Cachoeiro nesta quarta-feira

A quarta-feira (29) será de tempo estável em Cachoeiro de Itapemirim. O dia começa com sol entre algumas nuvens, mas à tarde o céu fica encoberto por nebulosidade mais densa. Mesmo assim, não há previsão de chuva.

Durante a noite, as nuvens continuam presentes, mantendo o céu fechado, mas o tempo segue firme. A temperatura mínima prevista é de 19 °C, e a máxima não deve passar dos 26 °C — um dia com clima mais ameno, típico do inverno capixaba.

A umidade relativa do ar permanece dentro dos níveis confortáveis e o volume de chuva estimado é zero.