Veja os 5 estados do Brasil mais afetados com o tarifaço de Trump

A CNI ainda estima que o tarifaço anunciado pelo ex-presidente Donald Trump , caso realmente entre em vigor, poderá causar prejuízos de até R$ 19 bilhões aos estados brasileiros. O impacto também pode atingir o mercado de trabalho, com a eliminação de cerca de 110 mil vagas . Segundo a entidade, as medidas tarifárias devem reduzir em 0,16% o PIB nacional e provocar uma retração de 0,12% na economia global , além de encolher em 2,1% o comércio mundial .

Esses estados concentram as maiores perdas projetadas, especialmente nos setores da indústria de transformação e das exportações para os Estados Unidos .

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que os estados brasileiros que mais devem sofrer com os impactos do tarifaço de Trump são os seguintes, em ordem de prejuízo estimado:

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui