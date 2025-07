Venda de frango aos árabes iguala 2024 apesar da gripe aviária

As vendas brasileiras de frango para os países árabes atingiram US$ 1,75 bilhão no primeiro semestre do ano, recuo de 0,53% sobre o período anterior, informa a Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, que acompanha o comércio com o bloco de 22 nações do Oriente Médio e do norte africano.

O resultado revela que o foco de gripe aviária registrado no Rio Grande do Sul no início de maio impactou as exportações a ponto de zerar o avanço de cerca de 10% nas vendas observado nos quatro primeiros meses do ano. Ao mesmo tempo, indica que os mercados árabes, com a retomada dos embarques em junho, seguem com demanda firme e com seus importadores mantendo contratos de longo prazo já firmados com frigoríficos brasileiros.

