Venda Nova do Imigrante sedia edição do MPES Conecta

Meio ambiente, segurança, ocupação do solo e fortalecimento da atuação conjunta foram os principais temas da nova edição do MPES Conecta, realizada nesta quarta-feira (02/07) no município de Venda Nova do Imigrante.

Promovido pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), o evento visa fortalecer o diálogo institucional e promover uma atuação estratégica integrada entre o MPES e os municípios capixabas.

A atividade ocorreu no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi e reuniu membros, servidores e colaboradores da instituição, além de prefeitos, gestores municipais e parceiros estratégicos.

Além de Venda Nova do Imigrante, esta edição contemplou os municípios de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Vargem Alta.

A abertura foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Francisco Martínez Berdeal, que ressaltou a importância das ações conjuntas e anunciou a construção da nova sede da Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante.

“Estamos aqui para ouvir e trabalhar com os nossos colegas e servidores. Temos para esta região uma novidade muito importante, que é a nova sede da Promotoria de Justiça de Venda Nova do Imigrante, cuja entrega está prevista para o próximo ano”, afirmou Berdeal.

Também compuseram a mesa de abertura as Subprocuradoras-Gerais de Justiça Elda Spedo (Administrativa) e Luciana Andrade (Institucional); o Corregedor-Geral do MPES, Gustavo Modenesi Martins da Cunha; a Subouvidora e Ouvidora das Mulheres do MPES, Carla Viana Cola; o Diretor-Geral, Lidson Fausto da Silva; a Secretária-Geral do Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, Inês Thomé Poldi Taddei; e a Promotora de Justiça Chefe de Venda Nova do Imigrante, Adriana Dias Paes Ristori Cotta.

Alinhamento estratégico interno

A programação incluiu um momento específico para membros e servidores do Ministério Público, para alinhar estratégias internas e fomentar uma atuação institucional integrada e eficaz.

O Procurador-Geral de Justiça apresentou inovações em andamento, como o uso ampliado de tecnologias e inteligência artificial, além da realização de concursos públicos para membros e servidores da instituição.

Na ocasião, os Promotores de Justiça Adriana Dias Paes Ristori Cotta, Andréa Heidenreich Melo, Daniel da Andrade Novaes e Valtair Lemos Ribeiro foram homenageados com moedas comemorativas alusivas aos 132 anos do MPES.

Diálogo com os municípios

À tarde, foi realizado o painel “Gestão Pública Eficiente e Parcerias Estratégicas”, com espaço para diálogo entre o MPES e os prefeitos e gestores municipais sobre os principais desafios e oportunidades na gestão pública local.

“É muito simbólico estarmos aqui. Trata-se de uma data em que o Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça está fora da Capital. Estamos presentes para atuar em conjunto com a região e buscar formas de melhorar a vida da população”, destacou Berdeal.

Participaram do evento o Prefeito de Venda Nova do Imigrante, Dalton Perim; o Vice-Prefeito de Vargem Alta, Eugênio Agrizzi; o Presidente da Câmara de Vereadores de Venda Nova, Alexandre Feletti; a Presidente da Câmara de Laranja da Terra, Sandra Gomes; o Presidente da Câmara de Brejetuba, Jairo Cunha; e o Vice-Presidente da Câmara de Marechal Floriano, Cezinha Ronchi.

Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados à segurança, ocupação do solo, meio ambiente e saúde. Representantes municipais apresentaram demandas locais e sugestões de atuação conjunta com o Ministério Público.

Dirigentes e Coordenadores do MPES também contribuíram com o debate, apresentando ações já desenvolvidas pela instituição e propondo estratégias para uma atuação mais eficiente e colaborativa dos municípios em áreas prioritárias.