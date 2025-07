Vereador Ramon Silveira presta homenagem a desportistas de Cachoeiro

A Câmara Municipal de Cachoeiro realiza, nesta quarta-feira (9), às 19h, uma sessão especial em homenagem aos Desportistas de Cachoeiro. A iniciativa, proposta pelo vereador Ramon Silveira, presta homenagem à memória de Adilson Maia — nome que marcou gerações no esporte cachoeirense — e também reconhece profissionais que dedicaram suas vidas ao fortalecimento do esporte na cidade, como educadores físicos, árbitros, atletas e ex-atletas e pessoas que se destacam na atividade esportiva.

Figura inesquecível na história do esporte, Adilson Maia foi técnico de futebol e voleibol, além de jogador e treinador dos times Estrela do Norte Futebol Clube e Cachoeiro Futebol Clube. Fundador da Academia de Ginástica de Cachoeiro, ele também exerceu importante papel como educador: foi professor nos colégios Jesus Cristo Rei, Ateneu e Guimarães Rosa, além de servidor público concursado atuando no Liceu Muniz Freire e nas escolas Polivalentes Aquidaban e Coronel Borges.

Adilson deixou sua marca também no Jaraguá Tênis Clube, ensinando natação e vôlei, e contribuiu com a APAE como professor e técnico esportivo. Na Prefeitura Municipal, ocupou cargos na área do esporte, sempre com o compromisso de transformar vidas por meio de diferentes modalidades esportivas.

Adilson era casado com Vera Maia, pai de Rodolpho e Marcela, avô de Maria Eduarda, Alice e Guilherme, e bisavô do pequeno Theo. Faleceu em 2023, mas sua história de vida é, para sempre, um patrimônio do esporte de Cachoeiro.

“Ao homenagear Adilson Maia e tantos outros desportistas que construíram a história do nosso esporte, destacamos também aqueles que fizeram da sua trajetória um exemplo de superação, disciplina e compromisso com a formação de nossas crianças e jovens. É uma forma de eternizar esses nomes e inspirar novas gerações. Queremos convidar os cachoeirenses a estarem conosco nesta noite especial de celebração e reconhecimento”, disse o vereador Ramon Silveira, autor da proposta.