Viana chama classificados na 2ª etapa do seletivo para professores

A Prefeitura de Viana convoca os candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado para Cadastro de Reserva de Profissionais do Magistério. A convocação é conforme o Edital n.º 007/2025.

A 2ª chamada foi realizada nesta quinta-feira (10), no Auditório da Secretaria de Educação, localizado na Rua Aspazia Varejão Dias. Serão chamados os selecionados para os cargos de Pedagogo e professor de Língua Portuguesa.

É válido ressaltar que os candidatos classificados deveriam comparecer na data indicada para confirmar a participação e ocupar as vagas disponíveis. Isso devido às modalidades e critérios estabelecidos no edital abaixo.

