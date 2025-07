VÍDEO | Ação da PM apreende mais de 22 kg de drogas em Cachoeiro

A Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu uma grande quantidade de drogas no bairro Coronel Borges, na última quarta-feira (16).

De acordo com informações da PM, os policiais foram informados de que um homem, preso horas antes, teria comprado as drogas em uma residência no bairro.

Ao perceber a chegada dos militares, um homem fugiu pelos fundos da casa e não foi encontrado. No entanto, durante buscas no local foram encontrarados 33 tabletes de maconha, totalizando mais de 22 quilos.

Também foram apreendidos porções menores de maconha e cocaína, além de celulares, balança de precisão e materiais para embalo.

Ninguém foi preso durante a operação. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional para procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar não descarta a ligação entre o caso do Servidor de Piúma preso com drogas no carro oficial do município.

Veja o vídeo

VÍDEO: PMES