VÍDEO | Acidente com três veículos deixa um morto em Rio Novo do Sul

Uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo três veículos no km 380 da BR-101, em Rio Novo do Sul, nesta sexta-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista precisou ser totalmente interditada durante a ocorrência; no entanto, foi liberada parcialmente em seguida.

A colisão envolveu um veículo de passeio, um caminhão e uma carreta. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros envolvidos.

VÍDEO:

