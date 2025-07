Cinco motociclistas são processados por perturbação do sossego na Serra

Cinco motociclistas vão responder na Justiça por perturbação do sossego após serem flagrados com escapamentos irregulares durante a Operação Escape Zero, realizada na última quarta-feira (24), em Barcelona e em Nova Carapina.

Os cinco motociclistas flagrados com escapamentos irregulares responderão por perturbação do sossego. Além das infrações relacionadas à escapamento, a operação também realizou testes de bafômetro em condutores. Foram realizados quatro testes com bafômetro passivo, que resultaram em duas recusas. Um teste toxicológico também foi realizado.

Leia também: Guarda Municipal recupera moto roubada em Campo Grande

Ao todo, 181 veículos foram abordados durante a blitz. Desse total, 167 eram motocicletas, foco principal da operação, que visa coibir o uso de escapamentos com ruídos fora dos padrões permitidos por lei. Durante a ação, 55 Autos de Infração de Trânsito (AITs), por diferentes motivações, foram emitidos.

A vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, destaca a importância da fiscalização para a tranquilidade dos moradores. “A Operação Escape Zero é mais uma demonstração do nosso compromisso com a qualidade de vida dos moradores da Serra. Ruído excessivo não é apenas incômodo: é uma questão de respeito coletivo. Vamos continuar unindo esforços para garantir um trânsito mais seguro e responsável em toda a cidade”, afirma.

Para o diretor do Departamento de Operações de Trânsito (DOT), Fábio Alves, a atuação integrada com outras forças de segurança fortalece a capacidade de fiscalizar e punir condutores que insistem em desrespeitar as leis. “O escapamento irregular é uma infração de trânsito, que gera transtornos à comunidade e coloca em risco o bem-estar das pessoas. A Serra está atenta e segue firme no combate à poluição sonora”, diz.

A Operação Escape Zero tem sido uma estratégia adotada pelas forças de segurança para combater o incômodo gerado por motos com escapamentos adulterados, que afetam diretamente a tranquilidade de moradores, principalmente de bairros populosos.

A fiscalização foi coordenada pela Secretaria de Defesa Social da Serra (Sedes), que atuou de forma integrada com o Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), o 6º Batalhão da Polícia Militar, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).