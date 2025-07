VÍDEO | Gritos de “Bolsonaro” recepcionam a comitiva de Lula no Chile

Um grupo de brasileiros que está no Chile realizou um protesto durante a chegada da comitiva do Governo Lula no último domingo (20), que está no país para participar de uma reunião de alto nível sobre defesa da democracia, organizada pelo Presidente da República do Chile, Gabriel Boric. O vídeo foi gravado por um casal de capixabas que está hospedado no mesmo hotel da comitiva e flagrou o momento.

Pelo vídeo, é possível ouvir os manifestantes gritando o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto os veículos da comitiva chegam ao hotel.

O evento que a comitiva brasileira partipará será uma reunião reservada entre os Presidentes nesta segunda-feira (21), seguida de almoço e de encontro com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e de centros de reflexão. As discussões estarão organizadas em torno de três eixos centrais: defesa da democracia e do multilateralismo; combate às desigualdades; e tecnologias digitais e o enfrentamento à desinformação.

Essa é a segunda reunião da chamada “Em defesa da Democracia: lutando contra o extremismo”, ue teve a primeira edição realizada em 24 de setembro de 2024, à margem da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e convocada pelos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Pedro Sánchez.

Como próximo marco, está prevista a realização da segunda edição da reunião da iniciativa, no contexto dada 80ª Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

