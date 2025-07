VÍDEO | Homem é engolido por cobra de 8 metros

Um homem engolido por cobra píton de aproximadamente 8 metros foi encontrado morto na ilha de Sulawesi, na Indonésia. O caso aconteceu em maio deste ano, na vila de Majapahit, distrito de Batauga, mas as imagens só foram divulgadas recentemente, chamando a atenção do mundo.

A vítima foi identificada como La Noti, um agricultor de 61 anos. Segundo relatos de moradores da região, ele desapareceu enquanto trabalhava no jardim. Após buscas feitas por familiares e vizinhos, uma enorme píton foi localizada nas proximidades. Ao abrirem o corpo do animal, os moradores encontraram La Noti já sem vida dentro do estômago da serpente.

A cobra píton, que pertence à família Pythonidae, é uma das maiores espécies de serpentes do mundo, sendo comum em países da Ásia e da África. A píton-reticulada, em especial, detém o recorde de maior comprimento entre as espécies conhecidas.

