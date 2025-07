VÍDEO | Homem é preso após furtar açaiteria em Marataízes

Um homem foi preso na última sexta-feira (18) em Marataízes após furtar uma açaiteria durante a madrugada. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Marataízes, com apoio das equipes da ROMU, Canil e guarnições da Guarda Municipal.

De acordo com informações, o crime aconteceu por volta das 3h da manhã, quando dois indivíduos quebraram a porta de vidro do estabelecimento e levaram uma televisão e cerca de R$ 100 em dinheiro.

O caso foi registrado por câmeras de segurança instaladas no local. As imagens foram fundamentais para a identificação dos autores, que já estavam sendo monitorados por suspeita de participação em outros furtos na cidade.

A Polícia Civil localizou um dos suspeitos na comunidade de Jacarandá, mas ele tentou fugir com o comparsa ao perceber a aproximação dos agentes.

Diante da tentativa de fuga, um cerco foi montado na região com apoio das forças de segurança. Após buscas na área de mata, um dos envolvidos foi capturado. Durante a abordagem, ele confessou a participação no furto e indicou o local onde havia escondido a televisão subtraída.

O equipamento foi recuperado pelos policiais e será devolvido ao proprietário. O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado durante o período noturno e conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes.

As investigações continuam para localizar e prender o segundo indivíduo envolvido na ação criminosa.

