VÍDEO | Manobra termina com carro danificado em Atílio Vivácqua

Um incidente curioso foi registrado nesta sexta-feira (25) em um pátio de empresa de granitos no município de Atílio Vivácqua. Durante uma manobra, o pneu de uma carreta acabou projetando um paralelepípedo em direção a um veículo estacionado no local.

De acordo com testemunhas, o caminhão fazia uma curva quando a pedra, que estava solta no chão, foi lançada com força pela roda traseira do veículo. O objeto atingiu o capô de um carro de passeio, provocando amassados na lataria.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso não gerou necessidade de acionar equipes de emergência, e os próprios funcionários da empresa prestaram apoio no local. O dono do carro danificado foi comunicado, e os envolvidos conversam para resolver a situação de forma amigável.

O episódio chamou atenção pela forma incomum como ocorreu e levanta alerta para a necessidade de manutenção adequada dos pátios de carga, especialmente em áreas com tráfego pesado de veículos.

Veja o vídeo: