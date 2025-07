VÍDEO | Motociclista morre em grave acidente em Cachoeiro

Até o momento, não foram divulgadas a identidade da vítima nem as circunstâncias do acidente. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Delitos de Trânsito de Cachoeiro.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos.

A colisão ocorreu entre a moto pilotada pela vítima e um veículo de passeio. O impacto foi tão forte que o motociclista morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente na noite do último domingo (27), na rodovia ES-482, na localidade de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim .

