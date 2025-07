Violência no ES: homem é morto a tiros pelo ex da namorada

Um homem, de 36 anos, foi assassinado a tiros neste sábado (26), enquanto estava em um posto de combustíveis com a namorada, em Pontal do Ipiranga, em Linhares. De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos seria o ex-marido da mulher que acompanhava a vítima. Informações preliminares apontam que o suspeito tinha dificuldade em aceitar o fim do relacionamento.

Horas antes do crime, a mulher teria comunicado ao ex-marido que iria buscar o filho na casa dele. Assim que o casal chegou ao local, o suspeito teria se aproximado. Após discussão, ele sacou uma arma de fogo e atirou várias vezes, sem dar qualquer chance de defesa à vítima.

Mesmo atingido, o homem tentou escapar dirigindo. No entanto, perdeu o controle do carro e acabou colidindo com uma pilastra dentro do posto. Ele morreu no local. O suspeito fugiu. A Polícia Militar foi acionada. Até o fechamento desta matéria não há informações sobre o paradeiro do criminoso.