VÍDEO | Pai e filho morrem em grave acidente após desviar de animal na pista em Castelo

Duas pessoas morreram, na última segunda-feira (28), em um grave acidente na localidade de Estrela do Norte, zona rural de Castelo. As vítimas eram pai e filho que perderam o controle da motocicleta após tentar desviar de um animal que estava solto na pista. O pai chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O jovem morreu no local.

Leia também: Polícia prende foragido da Justiça em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas de 54 e 19 anos eram moradores de Conduro, em Cachoeiro de Itapemirim. Ao sair da pista, eles acabaram caindo em um cafezal.

Veja o vídeo