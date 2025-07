VÍDEO | Trompetista toca marcha fúnebre em saída de Bolsonaro da PF

Durante a saída do ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro (PL) da sede da Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (18), um episódio inusitado chamou atenção: um trompetista executou uma marcha fúnebre.

A manifestação sonora aconteceu enquanto a PF cumpria mandados contra Bolsonaro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. As ações fazem parte de uma nova fase de investigações envolvendo o ex-presidente em supostos atos antidemocráticos.

Entre as medidas restritivas, Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de acessar redes sociais, conversar com embaixadores, se aproximar de embaixadas, ou manter contato com outros réus investigados pelo STF.

Veja o vídeo

Vídeo: @trom_petista13