VÍDEO | Tubarão é encontrado sem vida em praia de Marataízes

Um tubarão foi encontrado morto na areia na praia da Lagoa do Siri, em Marataízes, nesta segunda-feira (7).

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que dois amigos encontram o corpo e espantados com o tamanho do tubarão chegam a brincar deitando ao lado e abrindo a boca do animal.

Não há ainda informações oficiais sobre a causa da morte.

Veja o vídeo: