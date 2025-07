Vigilância Sanitária de Cachoeiro está em novo endereço; confira

A Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim passou a atender em novo endereço: rua Raulino de Oliveira, nº 2, no Centro, em frente à Catedral de São Pedro. A mudança ocorreu na última quinta-feira (10) e tem como objetivo melhorar o atendimento à população, oferecendo mais estrutura, conforto e acessibilidade.

O setor, que antes funcionava na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no bairro Ferroviários, agora conta com um espaço mais adequado para a realização das atividades de fiscalização, controle e orientação sanitária. A nova sede proporciona melhores condições de trabalho para os profissionais e mais comodidade para os cidadãos que buscam os serviços da Vigilância.

O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato pelo telefone (28) 3199-1661 e solicitar para falar com a equipe da Vigilância Sanitária.

A mudança reforça o compromisso da Prefeitura de Cachoeiro com a qualidade dos serviços de saúde pública, garantindo mais eficiência nas ações de proteção à saúde da população.

