Vila Velha: obra no Canal da Costa avança na instalação de galerias

A obra de tamponamento do Canal da Costa, na Praia da Costa, segue com a instalação das galerias de concreto que vão permitir a cobertura do trecho. A intervenção, debaixo da Terceira Ponte, ocorre no sentido da área do Exército em direção à Avenida Champagnat, com as interdições dentro do canal.

O projeto, executado pela Prefeitura de Vila Velha em parceria com o governo estadual, prevê a transformação de 2,15 quilômetros do canal em um parque linear. O investimento é de R$ 21,99 milhões, com recursos do Fundo Cidades, voltado à adaptação às mudanças climáticas. A conclusão está prevista para outubro de 2026.

Segundo a secretária municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, a primeira etapa inclui a instalação das galerias pré-moldadas e a impermeabilização do canal, com objetivo de melhorar o escoamento da água da chuva e permitir o fechamento da estrutura.

“Estamos fazendo a macrodrenagem e toda a impermeabilização desse canal. Em um trecho de um quilômetro, teremos novas galerias assentadas. Além disso, também será feito o tamponamento, que colabora com o processo de despoluição”, afirma.

Concluída essa fase, será iniciada a urbanização da área, com a construção de um parque linear sobre o canal. Estão previstas quadras, pista de skate, academia ao ar livre, espaço para cães, estacionamento e área para motorhomes. A proposta busca reduzir alagamentos, melhorar o sistema de drenagem urbana e criar um novo espaço público para os moradores da Praia da Costa.

“Além de facilitar o escoamento das águas, o tamponamento evita o acúmulo de lixo e libera espaço para a criação de uma área de convivência para os moradores”, completa Menara.

Moradores acompanham a obra com expectativa. Para a aposentada Lourdes Matos, que mora na região há mais de duas décadas, a mudança representa um avanço. “Vai organizar o espaço, trazer mais beleza e valorizar tudo em volta. A gente não vê a hora de ficar pronto”.

Já o comerciante e morador do bairro, Roberto Andrade, que trabalha próximo ao canal, afirmou que a espera pela requalificação é de longa data. “Agora tá visivelmente feio. Com o parque em cima, vai melhorar muito a aparência e o movimento. Vai trazer ordem”, afirmo