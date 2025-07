Vila Velha: professores reforçam preparação para Enem com workshops

A Biblioteca Municipal Major Fraguinha, localizada na Prainha, em Vila Velha, sedia aos sábados, entre os dias 2 de agosto e 25 de outubro de 2025, o projeto Estudando+, com workshops gratuitos voltados a estudantes do ensino médio e concurseiros. O objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a preparação para exames como o Enem e concursos públicos.



As aulas acontecem das 9h às 11h e abordam temas cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como geopolítica, história, física, meio ambiente, biologia, literatura e língua portuguesa. Cada encontro recebe 80 participantes, com vagas preenchidas por ordem de inscrição.

A aula inaugural será no dia 2 de agosto com o professor Júnior Bola, que também coordena o projeto. Ele é conhecido pela atuação na área de geopolítica e história contemporânea, com experiência em projetos educativos e culturais. O tema do encontro será Geopolítica dos Conflitos Globais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas Clicando AQUI.



No dia 16 de agosto, o historiador Renner Marques conduz o workshop História e Cultura dos Povos Ancestrais. Renner atua com temas ligados à ancestralidade africana e indígena, promovendo debates sobre identidade e cultura.



No dia 30 de agosto, o professor Heron Miranda, com trajetória ligada ao ensino de ciências e popularização da física, fala sobre A Física aplicada nas Tecnologias Modernas.



Já no dia 13 de setembro, o educador e ambientalista Pablo Lira apresenta o tema O Meio Ambiente e a Sustentabilidade. Ele desenvolve projetos socioambientais e práticas pedagógicas em comunidades escolares.



No dia 27 de setembro, o biólogo e professor Robson Monera ministra o encontro Biologia e Biotecnologia, com base em sua experiência em pesquisa e educação em ciências da vida.



Em 11 de outubro, o professor e escritor Fábio Kieffer aborda Obras Literárias e Redação, trazendo sua experiência como formador de leitores e orientador de produção textual.



A programação se encerra no dia 25 de outubro com o professor Fábio Portela e um convidado. Portela é referência no ensino da língua portuguesa, com foco em gramática, interpretação e linguagens do Enem. O tema do encontro será A Língua Portuguesa.



Ao final de cada workshop, a biblioteca separa acervos temáticos sobre o conteúdo abordado. Os participantes poderão aprofundar os estudos e solicitar empréstimos no mesmo dia.



“O Estudando+ é mais do que uma preparação para provas. É uma oportunidade de ocuparmos os espaços culturais com ações que transformam vidas e despertam sonhos”, afirma o subsecretário de Cultura e coordenador do projeto, professor Júnior Bola.



Para o secretário de Cultura de Vila Velha, Roberto Patrício Junior, a iniciativa representa uma ação fundamental para o fomento cultural da cidade. “Ao transformar a biblioteca em um espaço de formação ativa e cidadã, fortalecemos a cultura como instrumento de transformação social”, afirma o secretário.



A participação é gratuita e requer inscrição antecipada. As atividades ocorrem na antiga Câmara de Vereadores, onde hoje funciona a Biblioteca Municipal Major Fraguinha, espaço de grande valor histórico e cultural.