Vitória de João Coser marca nova fase no comando do PT no ES

João Coser, deputado estadual, foi o candidato mais votado para presidir o Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, durante o Processo de Eleição Direta (PED) realizado neste domingo (6). Ele derrotou a atual presidente da sigla no Estado, a deputada federal Jack Rocha, em uma disputa marcada por tensões e reviravoltas.

Embora o resultado oficial ainda não tenha sido divulgado, Coser discursou na sessão ordinária da Assembleia Legislativa na segunda-feira (7), classificando o pleito como “um dia memorável”. O deputado afirmou que a diferença de votos deve ser próxima de mil e apresentou seus principais compromissos à frente do partido: “preparar o caminho para 2026”, “garantir o funcionamento real do PT” e “defender o legado do ex-presidente Lula”.

“A Estrela tem que Brilhar”

A chapa “A Estrela tem que Brilhar”, liderada por Coser e composta pelo deputado federal Helder Salomão e pela deputada estadual Iriny Lopes, também conquistou a maioria no diretório estadual. Apesar disso, a composição final do diretório assegurará representação proporcional a todas as chapas participantes, incluindo “Construindo um Novo Brasil” (de Jack Rocha) e “Resistir e Lutar nas Ruas e nas Redes”.

A vitória de Coser reflete a consolidação da aliança entre sua corrente, Alternativa Socialista (AS), e o campo Pra Voltar a Sonhar (PVS), que reúne diversas tendências como Resistência Socialista, Articulação de Esquerda, Democracia Socialista e Depar. O senador Fabiano Contarato, que se declara independente, também manifestou apoio ao nome de Coser.

A nova gestão prevê um acordo de rodízio no comando estadual: João Coser permanecerá no cargo no primeiro biênio e, no segundo, cederá a presidência para Iriny Lopes, projeto que tem sido replicado nas eleições municipais pelo Estado.

Na eleição anterior, Coser havia apoiado Jack Rocha, mas neste pleito, criticou a “desorganização e falta de democracia interna” no PT capixaba — crítica que já foi dirigida a ele em momentos passados, quando presidiu a sigla.

O embate entre Coser e Jack Rocha foi marcado por episódios de conflito, incluindo um incidente em Vitória, no dia 14 de junho, quando a deputada Iriny Lopes sofreu três fraturas no punho durante uma briga entre militantes dos grupos rivais.

Com a nova presidência, o PT no Espírito Santo se prepara para o desafio das eleições de 2026, quando buscará manter ou ampliar sua bancada na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e no Senado, com Fabiano Contarato. Há ainda a possibilidade de lançar candidatura própria ao Governo do Estado para fortalecer a campanha do presidente Lula, embora este plano não seja prioridade imediata.

Além de Coser e Jack Rocha, outros nomes do PT estadual, como Helder Salomão, cogitam disputar cargos eleitorais. Já Karla Coser, filha do deputado, que foi a vereadora mais votada em Vitória nas eleições de 2024, sinaliza candidatura a deputada estadual em 2026 e já projeta uma disputa pela Prefeitura de Vitória em 2028.

Disputa acirrada nos diretórios municipais da Grande Vitória

Nas quatro maiores cidades da Grande Vitória, a disputa pelos diretórios municipais ficou equilibrada entre oposição e situação. Em Vitória, André Carvalho (AS) foi eleito presidente, superando Raniery Ferreira (CNB), suplente que assumiu cadeira de Karla Coser durante licença-maternidade. Em Vila Velha, o ex-vereador João Batista Babá derrotou o atual presidente Fabrício de Santana (CNB). Por outro lado, em Cariacica e Serra, o grupo da situação manteve o controle dos diretórios, com Guarink e Miguel Junior reeleitos, respectivamente.

No sul do Estado, Cachoeiro de Itapemirim terá segundo turno para a presidência do diretório, com Eliz Altoé (AS) e Joana Darck Caetano (PVS) na disputa, após a derrota do candidato apoiado pela CNB, Jean Carlos Milhorato.

Impasses e adiamentos no cenário nacional

Enquanto o PT capixaba define seus rumos, o diretório nacional enfrenta um impasse na eleição para presidente da sigla, prevista para esta segunda-feira. A votação foi adiada devido a uma decisão judicial que permitiu a participação da deputada federal Dandara Tonantzin, anteriormente barrada por suposta inadimplência, gerando questionamentos sobre o prazo para inclusão do nome nas cédulas.

Quatro candidatos disputam a presidência nacional: Valter Pomar (Articulação de Esquerda), Romênio Pereira (Movimento PT), Rui Falcão (Novo Rumo) e Edinho Silva (Construindo um Novo Brasil) — este último considerado o favorito do ex-presidente Lula.

O Diretório Nacional do PT convocou reunião extraordinária para a próxima terça-feira (8), às 17h, para deliberar sobre o impasse.