Vitória: Fafi oferece oficinas gratuitas para todas as idades

A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi) inicia na próxima segunda-feira (28) as inscrições para oficinas gratuitas do segundo semestre de 2025. Ao todo, estão disponíveis 357 vagas para o público a partir de 7 anos, com cursos nas áreas de Teatro, Dança e Música.

As inscrições poderão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 28 e 30 de julho. A confirmação da matrícula deve ser realizada presencialmente na sede da escola, localizada no Centro Histórico de Vitória, nos dias 31 de julho e 1º de agosto, das 8h às 17h. A ausência nesses dias implicará na perda da vaga, que será repassada aos candidatos da lista de espera.

As aulas terão início a partir do dia 4 de agosto e serão ministradas presencialmente na própria escola.

De acordo com a gerente da Fafi, Fátima Burzlaff, o projeto busca democratizar o acesso à formação artística, incentivando o desenvolvimento de habilidades criativas em um ambiente dinâmico e colaborativo.

“Nosso objetivo é atender tanto iniciantes quanto aqueles que desejam aprofundar seus conhecimentos, oferecendo atividades gratuitas e de qualidade. As audições para as oficinas de Dança e Técnica Vocal são fundamentais para identificar e valorizar talentos, garantindo um bom aproveitamento pedagógico. É gratificante ver a Fafi cada vez mais movimentada por pessoas interessadas em transformar suas vidas por meio da arte”, destacou.

Confira o quadro de vagas:

Oficinas de Música (186 vagas).

Violoncelo (9 vagas) – a partir dos 14 anos de idade.

Terças: 16h às 17h (3 vagas) – 17h às 18h (3 vagas);

Quintas: 17h às 18h (3 vagas).

*(Necessário ter o instrumento para participar).

Leonardo Silveira

Contrabaixo acústico (7 vagas) – a partir de 14 anos.

Terças: 13h às 14h (2 vagas) – 14h às 15h (2 vagas) – 17h às 18h (2 vagas);

Quartas: 16h às 17h (1 vaga).

(Instrumento fornecido nas aulas).

Violão em grupo (18 vagas) – a partir de 14 anos.

Terças: 16h30 às 18h (6 vagas).

Sextas: 8h às 9h30 (6 vagas) – 9h30 às 11h (6 vagas).

(Necessário ter o instrumento para participar).

Ukulele em grupo (8 vagas) – a partir de 16 anos.

Sextas: 18h30 às 20h.

(Necessário ter o instrumento).

Flauta doce (15 vagas) – a partir de 14 anos.

Quintas: 16h às 17h30.

(Necessário ter o instrumento).

Pandeiro (16 vagas) – a partir de 14 anos.

Segundas: 15h às 16h30 (8 vagas) – 18h às 19h30 (8 vagas).

(Necessário ter o instrumento).

Percussão corporal (24 vagas) – a partir de 14 anos.

Segundas: 19h30 às 21h.

Terças: 16h30 às 18h.

Percussão corporal com materiais não estruturados (12 vagas) – a partir de 14 anos.

Segundas, 16h30 às 18h.

Técnica vocal (6 vagas) – a partir de 16 anos.

Quintas: 11h às 12h.

(Necessária aprovação em audição).

Coro Adulto (10 vagas) – a partir de 20 anos.

Quartas: 17h às 18h30.

Coro Sênior (15 vagas) – público 60 +.

Quartas: 16h às 17h.

Coro Infantojuvenil (40 vagas) – de 9 a 13 anos.

Quintas: 9h às 10h (20 vagas);

Quintas: 14h às 15h (20 vagas).

Leonardo Silveira

Oficinas de dança (86 vagas)

Ballet (5 vagas) – a partir de 16 anos.

Sextas: 7h às 7h50.

Ballet (11 vagas) – 8 anos.

Quartas: 7h50 às 8h50.

Ballet Preliminar (5 vagas) – 7 anos.

Quartas: 7h50 às 8h50.

Ballet preliminar 2 (15 vagas) – 7 anos.

Terças e quintas: 14h às 15h.

Jazz Infantil (15 vagas) – 10 a 12 anos.

Quartas: 7h50 às 8h50 (10 vagas);

Quartas: 13h50 às 14h50 (5 vagas).

(Necessária audição).

Dança Contemporânea (5 vagas) – a partir de 16 anos.

Quartas: 13h50 às 14h50.

(Necessária audição).

Dança Afro (15 vagas) – a partir de 16 anos.

Quartas: 18h30 às 21h30.

Dança Sênior (15 vagas) – público 60 +.

Quartas: 7h30 às 8h30.

Oficinas de teatro (85 vagas)

Técnica de Voz para Teatro de Musicais (45 vagas) – a partir dos 14 anos.

Terças: 8h às 9h30 (15 vagas) – 9h30 às 11h (15 vagas).

Quintas: 16h30 às 18h (15 vagas).

(Necessária audição).

Canto e Expressão (20 vagas) – a partir de 16 anos.

Quintas: 18h30 às 21h30.

Leitura Dramática (20 vagas) – a partir de 18 anos.

Quartas: 18h30 às 21h30.

Serviço

Inscrições para vagas em oficinas de Teatro, Dança e Música na Fafi

Quando: de 28 a 30 de julho (segunda a quarta)

Link de inscrição: https://forms.office.com/r/2DgjEMBs3h?origin=lprLink

Efetivação da matrícula: 31/07 (quinta) e 1º/08 (sexta) – presencialmente, das 8 às 17 horas

Início das aulas: 4 de agosto

Local: Fafi – Avenida Jerônimo Monteiro, 656 – Centro Histórico de Vitória.