Vitória reforça diálogo com blocos para o Carnaval 2026

Na tarde da segunda-feira (7), a Secretaria de Cultura de Vitória (Semc) promoveu um encontro com representantes dos blocos de rua do Centro da cidade, dando continuidade ao diálogo para a organização do Carnaval de 2026.

A reunião foi realizada na sede da Prefeitura e teve como objetivo ouvir as demandas dos grupos e fortalecer a parceria com a gestão municipal para a próxima edição da folia.

Esse é o quarto encontro entre as partes, que vêm sendo realizados desde o último 12 de março, poucos dias após o Carnaval de 2025. O encontro anterior reuniu, no dia 23 de junho, representantes do bloco Subúrbio.

Estiveram presentes representantes dos blocos Puta Bloco e Regional da Nair, que tradicionalmente desfilam na Beira Mar, no Centro de Vitória.

Durante a conversa, os blocos puderam expor suas necessidades, enquanto a secretaria reforçou a importância de garantir uma festa segura, organizada e de qualidade para o público.

“Este quarto encontro representa o comprometimento da Cultura em manter o diálogo aberto e constante com os blocos, buscando aprimorar a festa desde já. Estamos atentos, dispostos a ouvir e agir para que o Carnaval de 2026 seja ainda mais grandioso e organizado”, destacou o secretário de Cultura, Edu Henning.

“Encerramos a reunião com a convicção de que estamos trilhando o caminho certo. O diálogo aberto, a escuta ativa e o comprometimento dos blocos são a base de um Carnaval vibrante, seguro e bem organizado. Os números de 2025 comprovam o sucesso coletivo, e agora seguimos com entusiasmo para fazer do Carnaval 2026 uma celebração ainda maior na cultura da nossa cidade”, concluiu Henning.