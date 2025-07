Vitória: trânsito muda neste domingo (6) por prova de triathlon

No próximo domingo (6), a capital vai receber os participantes do 27º Triathlon dos Bombeiros, na região da Enseada do Suá. Para que o evento esportivo aconteça em segurança, o trânsito da cidade sofrerá algumas intervenções organizadas pela Gerência de Planejamento e Operacionalização de Trânsito (Gpot), da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu).

No domingo, os condutores que circulam nos arredores do Shopping Vitória terão que estar atentos. Essas alterações acontecerão de 4h às 11h no domingo. A principal mudança será a suspensão da ciclofaixa, que é montada aos domingos e feriados, no trecho entre a Praça do Papa, na Enseada do Suá, até a lanchonete Bobs, na Praia do Canto.

Equipes operacionais da Guarda de Vitória e da Polícia Militar estarão distribuídas nos principais pontos para orientar condutores, ciclistas e pedestres, colaborando com a mobilidade durante a prova esportiva.

Percurso

Em razão do percurso da corrida e ciclismo da prova, os motoristas deverão ter atenção redobrada pois o fluxo na região será em apenas uma faixa, nos dois sentidos, e não em três, como normalmente acontece.

O percurso demandará mais paciência, além de velocidade reduzida:

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá e Enseada do Suá. É a rua da Praça do Papa e do Palácio do Café.

Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá. É a avenida do Shopping Vitória e da Assembleia Legislativa.

Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto. Onde fica de um lado o Mc Donalds e do outro o Bobs.

Curva da Jurema e Ilha do Boi

No sábado (5), a partir das 6 horas, começa a montagem da estrutura da largada e da chegada dos participantes na rua José Miranda Machado, em frente ao Condomínio Vitória, próximo à entrada da Ilha do Boi e do Quiosque do Alemão. Por isso, já haverá interdição do trecho na sentido acesso à Ilha do Boi. Esta será a primeira intervenção.

Já no domingo, os acessos à Ilha do Boi e à Curva da Jurema ficarão restritos à rua Marília Scarton, embaixo da Terceira Ponte, ao lado do shopping. É a primeira entrada depois da Sede da EDP, na Enseada do Suá, para os condutores que estiverem transitando pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro-Camburi.

A saída da região será apenas pela avenida que margeia a Curva da Jurema, a Avenida José Miranda Machado, dando acesso à Avenida Américo Buaiz. A rua Victor Civitá, atrás do Shopping Vitória, também será interditada.

Cruzamento

Em frente ao Monumento do Imigrante, o acesso à Avenida Américo Buaiz sentido Praia de Camburi será fechado para os veículos que chegam à Vitória pela Terceira Ponte.

Ou seja, os motoristas que seguem pela Rua Humberto Martins de Paula (ao descer a Terceira Ponte, passando em frente ao Ministério Público sentido Curva da Jurema) terão que entrar na Alaor de Queiroz Araújo (entrada à esquerda antes do Supermercado São José).

A Rua Humberto Martins de Paula, a do cruzamento em em frente ao Monumento do Imigrante, só terá passagem para o sentido Assembleia Legislativa e Shopping Vitória.

Shopping Vitória

Já em frente ao Shopping Vitória, a Avenida Américo Buaiz será totalmente bloqueada no sentido Centro-Jardim Camburi, até o Monumento do Imigrante.

Os condutores que seguem pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes – avenida da Praça do Papa – sentido praia de Camburi deverão acessar a rua Marília Scarton (embaixo da ponte, logo depois do prédio da EDP, na lateral do Shopping Vitória). É o acesso da Ilha do Boi e Curva da Jurema.

Assim, o condutor irá margear a baía e a Curva da Jurema até desembocar na Avenida Américo Buaiz, próximo ao Monumento do Imigrante, seguindo sentido Praia de Camburi.