Viva Mozart! leva música erudita ao Santuário de Santo Antônio

Nesta sexta-feira (18), às 20h30, a orquestra A Trupe Barroca, sob a regência do maestro Sérgio Dias e direção artística de Washington Sielemann, apresenta no Santuário Basílica de Santo Antônio, em Vitória, o espetáculo Viva Mozart!.

A apresentação reúne obras da juventude e da maturidade do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), um dos maiores nomes da história da música ocidental.

O local conta com estrutura para pessoas com deficiência e estacionamento no entorno. O espetáculo contará com intérprete de Libras.

O concerto integra a temporada A Trupe Barroca – Uma Nova Música Antiga 2025, projeto que se destaca por apresentar ao público brasileiro interpretações historicamente orientadas de repertórios dos séculos XVII e XVIII, executadas com instrumentos de época e afinação original.

Esse trabalho, pioneiro no Espírito Santo, reafirma o papel da música antiga como instrumento de acesso, educação, pesquisa, democratização e fruição cultural.

O programa reúne obras icônicas e contrastantes da produção mozartiana. A célebre Eine Kleine Nachtmusik (Pequena Serenata Noturna), composta em 1787, é um dos exemplos mais representativos do classicismo vienense: leve, elegante e imediatamente cativante.

Já a Serenata Noturna em Ré Maior, escrita por volta de 1776, revela um Mozart ainda jovem, mas já sofisticado, combinando humor, equilíbrio formal e um uso criativo de cordas e tímpanos.

Somam-se a essas peças outras joias menos conhecidas, mas de profunda expressividade: o Adagio e Fuga em Dó menor, K. 546, composto em 1788, em pleno período de maturidade, carrega uma atmosfera intensa e dramática, que remete à tradição do contraponto barroco e reflete o espírito inquieto da Europa às vésperas das grandes revoluções.

Já o Divertimento em Fá Maior, K. 138, escrito em 1772, ainda sob influência do estilo galante italiano, revela leveza e lirismo típicos da juventude de Mozart.

Música erudita em espaços históricos: um reencontro com o patrimônio cultural

A escolha do Santuário Basílica de Santo Antônio como palco do concerto reforça o compromisso do projeto com a valorização do patrimônio cultural capixaba.

Situado em um dos bairros mais tradicionais de Vitória, o templo é uma referência histórica e arquitetônica da cidade.

Realizar concertos em espaços como esse não apenas democratiza o acesso à música de concerto, como também amplia o valor simbólico da apresentação, promovendo uma experiência estética que ultrapassa o tempo e conecta o público à sua memória coletiva.

Além disso, a realização do concerto no bairro de Santo Antônio carrega um significado especial por seu contexto urbano e social.

A região abriga comunidades com perfis socioeconômicos diversos, onde convivem áreas de vulnerabilidade e bairros consolidados. Levar um espetáculo dessa natureza para esse território é uma forma de inclusão cultural, de valorização do espaço urbano e de fortalecimento da cidadania por meio da arte.

A orquestra e o maestro

Criada em 2017, A Trupe Barroca é atualmente uma das mais relevantes formações dedicadas à música antiga no Brasil.

A orquestra já se apresentou em importantes palcos do país, sempre com um trabalho voltado à pesquisa e à prática da interpretação historicamente informada.

Com instrumentos de época, arcos barrocos e clássicos e afinação ajustada ao repertório, o grupo resgata o legado barroco e clássico com excelência técnica e sensibilidade artística.

Em maio de 2025, no primeiro concerto da série, com participação da renomada violinista Cynthia Freivogel, a orquestra lotou a Igreja do Carmo, no centro histórico de Vitória, em homenagem aos 300 anos da obra As Quatro Estações, de Vivaldi.

Desde sua fundação, A Trupe Barroca realizou apresentações marcantes, como a primeira execução no Brasil da Paixão Segundo São João, de Johann Sebastian Bach, seguindo a partitura original de 1724 e com os instrumentos previstos pelo compositor. Em 2024, realizou a primeira apresentação na América Latina da ópera Catone in Utica, de Antonio Vivaldi.

Como reconhecimento por sua excelência, o grupo foi recentemente convidado a participar, em 2026, do prestigiado festival Festes Baroques en Terre des Graves et du Sauternais, com apresentações programadas em Bordeaux, Vierzon e Paris.

À frente da orquestra está o maestro Sérgio Dias, doutor em Música e professor titular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), reconhecido por sua atuação como flautista, pesquisador e regente.

Dedicado à interpretação historicamente orientada, vem se destacando pelo rigor estilístico e autenticidade sonora.

Direção artística e produção

O concerto conta com direção artística de Washington Sielemann, sociólogo, músico e produtor cultural, idealizador do grupo.

Sua atuação tem sido decisiva para o fortalecimento da música antiga no Espírito Santo, tanto pela qualidade artística das produções quanto pela articulação institucional com políticas culturais e ações educativas.

O espetáculo é realizado pela WS Projetos Criativos, com patrocínio da ES Gás, empresa do Grupo Energisa, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura (Secult).

Conta ainda com apoio do Santuário Basílica de Santo Antônio, do Instituto Energisa (apoio cultural) e do IBRAC – Instituto Brasileiro de Cultura e Artes (parceria).

Serviço

Concerto: Viva Mozart!

Viva Mozart! Data: 18/07 (sexta-feira)

18/07 (sexta-feira) Horário: 20h30

20h30 Local: Santuário Basílica de Santo Antônio – Vitória/ES

Santuário Basílica de Santo Antônio – Vitória/ES Entrada gratuita – Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para as Obras Sociais Pavonianas.

– Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para as Obras Sociais Pavonianas. Acessibilidade: O local conta com estrutura para pessoas com deficiência e estacionamento no entorno. O espetáculo contará com intérprete de Libras.

O local conta com estrutura para pessoas com deficiência e estacionamento no entorno. O espetáculo contará com intérprete de Libras. Mais informações: Redes sociais oficiais de A Trupe Barroca (@atrupebarroca)