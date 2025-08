2ª Roda de Boteco do bairro Paraíso acontece na próxima semana

A 2ª edição da Roda de Boteco do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, será realizada no sábado, dia 16 de agosto. A programação inclui música, gastronomia e integração comunitária. A iniciativa busca reunir moradores e fortalecer a cultura local. O evento é organizado por Bruno Rodrigues de Souza.

Entre as novidades desta edição está a participação do Divino Espetos, que oferecerá churrasco, e a presença da Copa Paraíso Futsal, representando o esporte no bairro. O evento também conta com apoio de Vandinho da Padaria. A atividade se concentrará na rua João Fassarella e começa a partir das 19h.

A primeira edição ocorreu em 2024 e, segundo a organização, a proposta é consolidar o encontro como atividade fixa no calendário comunitário.