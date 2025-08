Acidente com ônibus deixa dois mortos

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas após um grave acidente envolvendo um ônibus de excursão e um caminhão, nesta sexta-feira (1), na altura do km 82, da ERS-122, em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

Informações preliminares apontam que o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção do veículo e batido contra um guarda-corpo. Em seguida, teria invadido a pista contrária e batido de frente com o ônibus.

As vítimas são os condutores do ônibus, de 30 anos, e do caminhão, de 59 anos. Os feridos foram socorridos. No veículo haviam 11 pessoas.

De acordo com informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o ônibus, que pertencia à dupla sertaneja Max Moura e Cristiano, saiu do Estado de São Paulo. O veículo foi comprado por uma empresa de turismo.