Acidente entre caminhonete e motocicletas deixa um morto na Serra

Um acidente envolvendo uma caminhonete e duas motocicletas deixou um homem morto e outro ferido, na tarde desta terça-feira (26), na Avenida Ártico, no bairro Praia de Carapebus, na Serra. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete teria invadido a contramão e atingido os dois veículos.

De acordo com a Polícia Científica (PCIES), a vítima fatal é um homem de 58 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Vitória, para necropsia e posterior liberação aos familiares. O outro motociclista, de 63 anos, foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Jayme Santos Neves.

Leia também: PM faz apreensões em Cachoeiro durante a Operação Pedra Angular

O condutor da caminhonete, de 21 anos, relatou que estava passando mal desde o início do dia. Ele disse que perdeu os sentidos enquanto dirigia e só recobrou a consciência após a colisão, não se lembrando de detalhes do acidente. O teste do etilômetro foi realizado e deu resultado negativo para consumo de álcool.

A Polícia Civil informou que o motorista foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Após pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante, ele foi liberado para responder em liberdade.