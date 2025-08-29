Adolescente é apreendido após pichar cachorro com siglas de facção em Guarapari

Um adolescente foi apreendido, acusado de escrever, com tinta, nomes e siglas de facções criminosas em um cachorro, em Guarapari.

De acordo com a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (Depma), o animal foi encontrado no bairro Santa Mônica. No corpo do cachorro estava escrito “TCP”, que faz referência ao Terceiro Comando Puro. Além disso, também foi pichado “Bala 12” e o número 3, símbolos associados à mesma facção.

Após buscas na região, o adolescente de 17 anos compareceu de forma espontânea à delegacia e afirmou ser o autor da pichação. De acordo com o relato dele, estava sob efeito de álcool quando fez isso. Foi constatado que contra ele havia dois mandados de busca e apreensão.