Detento é encontrado morto com sinais de violência em presídio no ES
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Colatina.
Um homem de 30 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, dentro de uma cela no Centro de Detenção Provisória de Colatina, na última quinta-feira (28).
O caso foi registrado pela Sejus e, segundo o boletim de ocorrência, detentos teriam solicitado a presença do chefe de setor para verificar a cela onde a vítima estava. De acordo com a secretaria, o homem estava preso desde março pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.
Os outros quatro detentos, que dividiam a cela com a vítima, foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina, suspeitos de envolvimento no crime.
