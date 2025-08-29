Segurança

Detento é encontrado morto com sinais de violência em presídio no ES

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Colatina.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos foi encontrado morto, com sinais de violência, dentro de uma cela no Centro de Detenção Provisória de Colatina, na última quinta-feira (28).

O caso foi registrado pela Sejus e, segundo o boletim de ocorrência, detentos teriam solicitado a presença do chefe de setor para verificar a cela onde a vítima estava. De acordo com a secretaria, o homem estava preso desde março pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Leia também: VÍDEO | Homem usa motoserra para ameaçar clientes de bar em Santa Maria de Jetibá

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica de Colatina.

Os outros quatro detentos, que dividiam a cela com a vítima, foram encaminhados à Delegacia Regional de Colatina, suspeitos de envolvimento no crime.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

ColatinaPolícia CivilSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por