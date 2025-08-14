Adolescente é apreendido com cocaína e crack em Cachoeiro

Um adolescente foi apreendido na tarde desta quarta-feira (13) em Cachoeiro de Itapemirim após ser flagrado com drogas no bairro Village da Luz. Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento na avenida Carlos Lindenberg, próximo ao local conhecido como “Pinicão”.

De acordo com os militares, o suspeito saiu de um matagal carregando duas sacolas. Ao perceber a presença da viatura, demonstrou nervosismo e tentou mudar de direção. Diante da atitude suspeita, a equipe realizou a abordagem.

Dentro das sacolas, os policiais encontraram 140 pinos de cocaína, duas pedras grandes de crack, duas pedras pequenas da mesma droga, uma balança de precisão, um celular e material para embalo.

O adolescente foi conduzido algemado até a 7ª Delegacia Regional de Crimes contra o Tráfico de Drogas (DRCI), junto com o material apreendido, para as medidas cabíveis.