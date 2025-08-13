GCM e PM apreendem dois adolescentes e recuperam motocicletas em Cachoeiro

Dois adolescentes foram apreendidos e duas motocicletas recuperadas durante ações integradas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim e da Polícia Militar, com apoio do videomonitoramento e do Ciodes.

Na noite desta terça-feira (12), câmeras de segurança identificaram uma moto preta com dois ocupantes, descendo do bairro Zumbi em direção à Linha Vermelha. O sistema apontou que o veículo havia sido roubado horas antes. As equipes localizaram a moto em um posto de combustíveis no bairro Vila Rica. Na abordagem, foi confirmado o roubo e apreendido um simulacro de arma de fogo com os menores.

Já na manhã desta quarta-feira (13), o Ciodes recebeu informação sobre o furto de uma motocicleta Shineray XR50, preta. Em patrulhamento pelo bairro Valão, a GCM encontrou o veículo abandonado às margens do rio Itapemirim. A moto foi devolvida ao proprietário.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro. A motocicleta roubada foi removida ao pátio credenciado do Detran. A GCM destaca que a integração entre videomonitoramento, Ciodes e forças de segurança é fundamental para prevenir e solucionar crimes no município.