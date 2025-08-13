Segurança

GCM e PM apreendem dois adolescentes e recuperam motocicletas em Cachoeiro

Em patrulhamento preventivo, e, com informações precisas do videomonitoramento, a GCM localizou uma moto abandonada às margens do rio Itapemirim

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação/PMCI

Dois adolescentes foram apreendidos e duas motocicletas recuperadas durante ações integradas da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim e da Polícia Militar, com apoio do videomonitoramento e do Ciodes.

Na noite desta terça-feira (12), câmeras de segurança identificaram uma moto preta com dois ocupantes, descendo do bairro Zumbi em direção à Linha Vermelha. O sistema apontou que o veículo havia sido roubado horas antes. As equipes localizaram a moto em um posto de combustíveis no bairro Vila Rica. Na abordagem, foi confirmado o roubo e apreendido um simulacro de arma de fogo com os menores.

Já na manhã desta quarta-feira (13), o Ciodes recebeu informação sobre o furto de uma motocicleta Shineray XR50, preta. Em patrulhamento pelo bairro Valão, a GCM encontrou o veículo abandonado às margens do rio Itapemirim. A moto foi devolvida ao proprietário.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro. A motocicleta roubada foi removida ao pátio credenciado do Detran. A GCM destaca que a integração entre videomonitoramento, Ciodes e forças de segurança é fundamental para prevenir e solucionar crimes no município.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Cachoeiro de ItapemirimGuarda Civil MunicipalPolícia MilitarSegurança

