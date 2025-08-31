Adolescente é flagrado pilotando motocicleta adulterada em Cachoeiro

Um adolescente de 14 anos foi apreendido neste domingo (31) ao ser flagrado pilotando uma motocicleta adulterada na Avenida Fiorante Cypriano, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da RP 5566 realizava patrulhamento quando se deparou com o jovem conduzindo uma Honda CG 125 de cor vermelha. O veículo apresentava sinais evidentes de adulteração, como placa de fabricação caseira, numeração do chassi remarcada de forma grosseira e motor incompatível com o chassi.

Leia também: Duas pessoas são presas ao saquear carga após grave acidente em Rio Novo do Sul

Durante a abordagem, foram apreendidos R$ 109,00 em espécie e um celular. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran.

O adolescente foi encaminhado, sem algemas e sem lesões, até a 7ª Delegacia Regional de Crimes Intencionais (DRCI), onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.