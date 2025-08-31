Segurança

Duas pessoas são presas ao saquear carga após grave acidente em Rio Novo do Sul

A dupla foi encaminhada à Delegacia de Itapemirim.

Foto: Redes Sociais

Dois homens foram detidos em flagrante após serem pegos saqueando a carga de uma das carretas envolvidas em um acidente na BR-101, em Rio Novo do Sul, na noite do último sábado (30).

De acordo com as informações, a colisão aconteceu quando uma das carretas reduziu a velocidade para entrar no estacionamento de uma lanchonete. O segundo veículo, que vinha atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu. Um dos motoristas precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital da cidade.

Após o acidente, dois homens foram vistos saqueando a carga de amortecedores que ficou espalhada pela pista.

