Duas pessoas são presas ao saquear carga após grave acidente em Rio Novo do Sul
A dupla foi encaminhada à Delegacia de Itapemirim.
Dois homens foram detidos em flagrante após serem pegos saqueando a carga de uma das carretas envolvidas em um acidente na BR-101, em Rio Novo do Sul, na noite do último sábado (30).
De acordo com as informações, a colisão aconteceu quando uma das carretas reduziu a velocidade para entrar no estacionamento de uma lanchonete. O segundo veículo, que vinha atrás, não conseguiu frear a tempo e colidiu. Um dos motoristas precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao hospital da cidade.
Leia também: Desesperador! Vídeo mostra galpão em chamas em Santa Maria de Jetibá
Após o acidente, dois homens foram vistos saqueando a carga de amortecedores que ficou espalhada pela pista.
A dupla foi encaminhada à Delegacia de Itapemirim.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui