Ajude a encontrar o “Grandão”: cachorro some após acompanhar caminhada em Castelo
Os tutores pedem que, caso alguém o veja, entre em contato pelo número (28) 99949-9202 e, se possível, o mantenha seguro
O cachorro comunitário, carinhosamente chamado de “Grandão” desapareceu após acompanhar a caminhada Caminho do Amparo que saiu de Castelo com destino à Cachoeiro de Itapemirim. O animal, segundo as pessoas que ajudam a cuidar, é muito dócil e carinhoso. Além de gostar de acompanhar calvagadas e carreatas.
