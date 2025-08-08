Pets

Ajude a encontrar o “Grandão”: cachorro some após acompanhar caminhada em Castelo

Os tutores pedem que, caso alguém o veja, entre em contato pelo número (28) 99949-9202 e, se possível, o mantenha seguro

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

O cachorro comunitário, carinhosamente chamado de “Grandão” desapareceu após acompanhar a caminhada Caminho do Amparo que saiu de Castelo com destino à Cachoeiro de Itapemirim. O animal, segundo as pessoas que ajudam a cuidar, é muito dócil e carinhoso. Além de gostar de acompanhar calvagadas e carreatas.

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Pets

