Cachoeiro será beneficiado com investimentos em saúde anunciados pelo Estado

A população de Cachoeiro de Itapemirim tem motivos para comemorar. O município foi um dos contemplados na segunda etapa do Plano Decenal APS +10, anunciado nesta quinta-feira (07) pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Com isso, Cachoeiro receberá um repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de sua Unidade Básica de Saúde (UBS), fortalecendo ainda mais o atendimento primário à população.

A iniciativa faz parte de um investimento total de R$ 67 milhões, distribuído entre 67 municípios capixabas, com o objetivo de modernizar, ampliar e qualificar os serviços oferecidos nas UBSs. Na primeira fase do plano, 108 UBSs já haviam sido autorizadas em 52 cidades, com 14 delas já entregues.

Mais qualidade de vida com acesso à saúde bucal

Outro grande avanço anunciado foi a criação da Rede de Atenção à Saúde Bucal do Espírito Santo (RASB-ES). O projeto pretende ampliar o acesso aos serviços odontológicos, especialmente em regiões mais vulneráveis, por meio da estruturação de equipes de saúde bucal dentro da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Com essa iniciativa, Cachoeiro de Itapemirim será integrado a uma rede estadual que promove ações preventivas, distribuição de próteses dentárias, atendimentos especializados e até mesmo odontologia hospitalar, algo inédito em muitos municípios do interior.

Além disso, o Ministério da Saúde confirmou o envio de dez Unidades Odontológicas Móveis ao estado, com parte delas destinada a atender comunidades rurais e mais distantes, como as de Cachoeiro. Essas unidades são equipadas com tecnologia de ponta, incluindo impressoras 3D e scanners, que facilitarão a produção e entrega de próteses dentárias.

Inovação, tecnologia e capacitação em saúde

A modernização não se limita à infraestrutura física. O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) lançou a plataforma “Conecta ICEPi”, que digitaliza e dá transparência aos processos de adesão dos municípios aos programas estaduais de qualificação da atenção primária. A plataforma já está disponível para os gestores municipais e facilita o acesso aos editais e projetos como o Qualifica APS, que reúne mais de 1.200 profissionais em 64 municípios.

Também está prevista a implantação de novos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPDs) em todo o Espírito Santo, com suporte técnico e educacional do ICEPi.

Cuidado especial com as mulheres

Durante o evento, outro anúncio de grande relevância foi a criação de uma portaria estadual que garante atendimento prioritário a meninas e mulheres vítimas de violência no SUS, iniciativa que será publicada ainda neste mês de agosto — período em que é celebrado o Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência contra a mulher.

Impacto direto em Cachoeiro

Para Cachoeiro de Itapemirim, os anúncios representam avanços concretos na promoção da saúde pública. O repasse de R$ 1 milhão permitirá reestruturar a rede básica local, melhorando o ambiente de trabalho dos profissionais e o acolhimento dos usuários. Já a integração à RASB-ES possibilitará que mais pessoas tenham acesso ao cuidado bucal de qualidade, sem precisar se deslocar para outras cidades.

Com investimentos estruturantes e políticas públicas integradas, Cachoeiro se fortalece como referência regional no atendimento em saúde, promovendo qualidade de vida, inclusão social e dignidade para quem mais precisa.