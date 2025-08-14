Política Regional

Alcolumbre diz que Senado vai recorrer no STF de medidas contra Marcos do Val

Alcolumbre afirmou que avalia outras demandas de Do Val. As medidas contra o senador também incluem bloqueio de contas bancárias e do salário como parlamentar.

Estadão Conteúdo Estadão Conteúdo

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira (13), que a Casa ainda analisa como recorrerá ao Supremo Tribunal Federal (STF) a favor do senador Marcos do Val (Podemos-ES), obrigado a usar tornozeleira eletrônica desde 4 de agosto.

“A Advocacia do Senado está estabelecendo a peça jurídica que vamos impetrar no STF e buscando no ponto de vista jurídico-institucional, para recorrermos da decisão contra o senador Marcos do Val”, disse Alcolumbre, durante sessão do Senado, após senadores de oposição discursarem em defesa de Do Val.

Leia também: Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália

Alcolumbre afirmou que avalia outras demandas de Do Val. As medidas contra o senador também incluem bloqueio de contas bancárias e do salário como parlamentar.

Do Val passou a usar uma tornozeleira eletrônica e teve o salário e verba de gabinete bloqueados pelo STF. Investigado por suposta intimidação de delegados da Polícia Federal (PF) que atuam no tribunal, o senador violou uma decisão ao viajar aos Estados Unidos mesmo com a ordem de bloqueio de passaportes.

Na segunda-feira, 11, a Coluna do Estadão mostrou que, nos últimos dias, Alcolumbre e líderes partidários acertaram que, em contrapartida a uma flexibilização das medidas cautelares contra Do Val pelo STF, o Senado afastará o senador do mandato por seis meses. A Procuradoria do Senado formalizará esse pedido à Mesa Diretora, composta por sete senadores.

Antes de viajar aos Estados Unidos no mês passado, Marcos Do Val enviou ofícios ao diretor-geral da PF e ao Itamaraty pedindo uma “intervenção” urgente contra as decisões de Moraes que haviam bloqueado seus passaportes.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Estadão Conteúdo
Estadão Conteúdo

O Estadão Conteúdo é referência na distribuição de notícias em tempo real no Brasil, com foco nos setores financeiro, econômico, político e corporativo.

[email protected]

Assuntos:

Espírito SantoMarcos do ValPolítica Regional

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por