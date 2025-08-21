Alfredo Chaves: estrada de acesso à rampa de voo livre recebe pavimentação

As obras de pavimentação da estrada que liga a vila de Cachoeira Alta à rampa de voo livre tiveram início há alguns dias e já seguem em ritmo acelerado. O trajeto de 3,7 quilômetros será pavimentado em PVS, garantindo mais segurança e conforto para moradores e visitantes que utilizam a via.

O investimento, de aproximadamente R$ 5,5 milhões, é do Governo do Estado, com prazo de execução de 180 dias. A responsabilidade pela obra é do Consórcio Lockin/Abbey.

Leia também: Alfredo Chaves: natureza, aventura e sabores em um só fim de semana

Situada a 470 metros de altitude, a rampa de Cachoeira Alta é considerada uma das melhores do Espírito Santo para a prática do voo livre e recebe frequentemente pilotos nacionais e internacionais. A expectativa é de que a pavimentação impulsione ainda mais a atividade esportiva e turística no município.

De acordo com o prefeito Hugo Luiz, a obra representa um marco importante para Alfredo Chaves. “A pavimentação do trecho reforça nossa vocação turística e fortalece a identidade de Alfredo Chaves como Capital Estadual da Aventura. Além disso, vai facilitar o acesso de muitos moradores da região, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade”, destacou.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a melhoria é aguardada há anos pelos praticantes do esporte e pela população local, e promete consolidar ainda mais o município como referência em turismo de aventura e esportes radicais no Espírito Santo.