Alunos de Urânia conquistam destaque nacional em educação ambiental

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Bento de Urânia, localizada no distrito de Urânia, interior de Alfredo Chaves, conquistaram o 5º lugar na categoria Votação Popular da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas – Restaura Natureza. O resultado foi divulgado nesta segunda (11), Dia do Estudante, e trouxe grande orgulho para a comunidade escolar e para o município.

A unidade foi a única representante do Espírito Santo entre os 89 projetos finalistas, escolhidos a partir de 498 relatos de ação enviados por estudantes de todo o país. Representando Alfredo Chaves, a equipe “Restaárvores” desenvolveu um plano de ação voltado à restauração ambiental em áreas do entorno da comunidade, envolvendo estudantes, professores e familiares em atividades como plantio de espécies nativas, recomposição de áreas verdes e ações educativas. Todas as etapas foram registradas em textos, fotos e vídeos, conforme as diretrizes da olimpíada.

Os finalistas representaram 21 estados e 71 municípios brasileiros. A votação popular definiu os destaques nacionais e garantiu à EMEF São Bento de Urânia um lugar de honra entre os melhores projetos do país.

De acordo com a diretora da escola, Gabriella Siqueira de Oliveira, a iniciativa mobilizou não apenas a comunidade escolar, mas também moradores e parceiros locais. “Muito feliz e orgulhosa de nossos estudantes e equipe escolar. Aqui no interior, na escola mais distante da sede, temos estudantes brilhantes e professores muito dedicados. Nossos resultados são fruto desse compromisso coletivo”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Sônia Francisco Klein, também celebrou a conquista: “Essa premiação é motivo de orgulho para todo o município. A EMEF São Bento de Urânia tem se destacado pelo compromisso com a educação ambiental e pela mobilização da comunidade em ações sustentáveis. Esse resultado mostra o poder transformador das escolas do campo”.

Projeto “Restaárvores”

A ação contou com a participação da escola, da comunidade local e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que forneceu mudas de Pau Brasil para distribuição em quatro propriedades próximas à escola. Os moradores se comprometeram a cuidar das árvores e receberam placas de identificação e certificados de comprometimento ambiental. Os alunos, por sua vez, assumiram o acompanhamento do desenvolvimento das mudas durante o período escolar.

O objetivo foi restaurar a vegetação nativa da Mata Atlântica, recuperar a biodiversidade e promover a conscientização ambiental, incentivando práticas sustentáveis. A escolha do Pau Brasil, espécie nativa e ameaçada de extinção, reforça a importância da preservação ecológica, já que sua copa oferece abrigo e alimento para diversos animais e polinizadores. A iniciativa também fortaleceu o vínculo entre escola e comunidade por meio de ações práticas e educativas.

Participaram do projeto: Heloisa Arcobeli Cola, Gleidson Faria de Matos, Emilly Siqueira Gava, Isabela Gava e Luan Vitor Busato Gratiere.