Anchieta: confira as vagas disponíveis no Sine para esta sexta-feira
O Sine de Anchieta está oferecendo 39 vagas de emprego nesta sexta-feira (22) para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho.
O atendimento é realizado na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. No site da Prefeitura, é possível conferir a lista completa de vagas disponíveis e a relação dos documentos exigidos para o cadastro. Clique aqui para acessar.
O Sine de Anchieta funciona na Casa do Cidadão, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 767, no Centro. Os atendimentos também podem ser feitos pelos telefones:
- Vagas de emprego: (28) 99254-7621
- Seguro-desemprego: (28) 99278-4821
