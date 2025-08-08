Aplicação irregular de agrotóxico por drone deixa produtores em alerta

A agroinfluencer Kassiane Thayna, produtora rural de Caratinga, Minas Gerais, usou suas redes sociais no último dia 30 de julho para denunciar um suposto caso de contaminação em sua lavoura de café. Em vídeo publicado no Instagram, Kassiane mostra as plantas com apenas três anos apresentando coloração amarelada, possivelmente afetadas por agrotóxicos aplicados via drone em outra propriedade.

A publicação gerou repercussão entre produtores rurais e trouxe à tona discussões sobre o uso correto de defensivos agrícolas com tecnologia de pulverização aérea, especialmente drones. A situação é cada vez mais comum em regiões produtoras, onde o aumento no uso desses equipamentos exige atenção especial à legislação e às boas práticas.

