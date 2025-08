Aposta da Mega-Sena deixa um "quase milionário" no Sul do ES

O resultado da Mega-Sena do concurso 2895, sorteado nesta quinta-feira (31), trouxe emoção para apostadores capixabas. Duas apostas feitas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e ficaram por pouco de se tornarem milionárias. Porém, o prêmio principal acumulou e promete atrair ainda mais jogadores no próximo sorteio.

Apostas do ES quase faturam milhões

Uma aposta da Serra foi realizada por meio de um bolão com seis cotas, enquanto a outra, em Marataízes, foi uma simples aposta de R$ 6. Cada uma das apostas premiadas levou R$ 87.028,54. Mesmo sem o prêmio máximo, os sortudos tiveram um bom retorno pelo investimento feito.

Leia também: Loteria paga mais de R$ 180 mil a aposta de Vila Velha

Números sorteados no concurso 2895

As dezenas sorteadas nesta quinta-feira foram: 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. O resultado da Mega-Sena mostra mais uma vez como pequenas apostas podem gerar grandes premiações.

Prêmio acumulado chega a R$ 85 milhões

Como não houve ganhador da faixa principal, o prêmio da Mega-Sena acumulou e agora está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio. Além disso, a expectativa é de que o valor chame a atenção de apostadores de todo o país. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

Onde conferir o resultado da Mega-Sena

Entretanto, o resultado da Mega-Sena pode ser no site oficial da Caixa, nas casas lotéricas ou pelo aplicativo Loterias Caixa. É importante sempre conferir o bilhete com atenção e, em caso de premiação, guardar o comprovante com segurança. A sorte pode estar mais próxima do que você imagina.