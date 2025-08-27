Ataque a tiros deixa crianças mortas e 17 feridos em escola católica; veja vídeo

Duas crianças foram mortas em um ataque a tiros, nesta quarta-feira (27), na escola católica Annunciation, em Minneapolis, nos Estados Unidos (EUA).

De acordo com informações das autoridades locais, as duas crianças atingidas, tinham oito e dez anos respectivamente. Elas participavam de uma missa que fazia parte das atividades da primeira semana de aula da instituição.

Outras 17 pessoas ficaram feridas. Dessas, 14 são crianças e adolescentes, entre 6 e 14 anos. Duas estão em estado grave.

Os relatos apontam que o ataque a tiros começou por volta das 8h30 (horário local), quando um atirador vestido de preto se aproximou do lado de fora da instituição e abriu fogo.

O atirador está morto, segundo a polícia.

Veja o vídeo do pronunciamento oficial da polícia