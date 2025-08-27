Segurança

Atenção! BR-101 em Rio Novo interditada nesta quarta para remoção de veículo

A PRF orienta os motoristas a evitarem a região e, se possível, buscarem rotas alternativas para reduzir os transtornos.

A BR-101 será totalmente interditada, às 14h desta quarta-feira (27), no km 385,9, em Rio Novo do Sul. A medida é necessária para a remoção de um veículo acidentado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição deve durar cerca de duas horas. Durante esse período, o tráfego ficará bloqueado nos dois sentidos da via.

